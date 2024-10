Albuquerque avisa Lisboa sobre Orçamento: “Está tudo em aberto. Eu não estou a brincar”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou, esta manhã, na freguesia dos Prazeres (Calheta), que nos próximos dias vai “continuar a negociar e a pressionar” para que as propostas do seu executivo sejam contempladas no Orçamento de Estado para 2025. Caso contrário, não afasta a possibilidade dos três deputados do PSD-Madeira na Assembleia da República votarem contra a proposta: “Neste momento está tudo em aberto. Ainda ontem estive a falar e vamos continuar a falar com membros do Governo [da República] no sentido de as reivindicações da Região Autónoma da Madeira serem contempladas na especialidade. Quando eu disse ontem que a votação dependia dessa condição, toda a gente sabe que eu não estou a brincar. Já o fiz e volto a fazer”.

Apesar de tudo, Albuquerque acredita que as negociações entre executivos vão produzir resultados. “Estou convencido que nesta fase inicial do Orçamento, o que fica consagrado é sobretudo as grandes linhas mestras do Orçamento e que neste momento quer o primeiro-ministro quer o ministro das Finanças estão com uma atenção mais focada nas questões suscitadas pela Região, que eu espero que sejam contempladas”, adiantou o governante, que reconheceu que as propostas do Governo Regional da Madeira já deviam estar contempladas na proposta inicial e que foi por isso que classificou-a ontem como “um balde de água fria”.

Albuquerque participou, esta manhã, na inauguração do novo relvado sintético do campo de futebol dos Prazeres, que custou 286 mil euros. A sua instalação foi financiada pela Câmara Municipal da Calheta (216 mil euros) e pela Federação Portuguesa de Futebol (70 mil euros). Tanto o presidente do Estrela da Calheta como o autarca Carlos Teles sublinharam que o novo piso “é do melhor que se faz na Europa”.

Albuquerque prometeu novos investimentos nesta infraestrutura desportiva, sendo que o Orçamento Regional do próximo ano deverá prever verbas para a construção de novos balneários e bancadas. Ficou também a promessa de incluir uma cobertura amovível para o patinódromo nas propostas para o próximo orçamento participativo.