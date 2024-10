Queda de pedras na Cascata dos Anjos atingiu carro

Um carro foi ontem atingido por um desprendimento de pedras ocorrido na Cascata dos Anjos, na Ponta do Sol.

O Serviço Municipal de Protecção Civil deslocou-se ao local e procedeu à limpeza da via, não tendo encontrado ninguém ferido.

Claúdia Dias Ferreira, coordenadora do Serviço Municipal de Protecção Civil na Câmara Municipal da Ponta do Sol, lembra que esta estrada está condicionada, excepto a moradores. “Esta estrada é muito perigosa e está condicionada desde 2016. No ano de 2023 a Câmara Municipal da Ponta do Sol fez uma limpeza da escarpa com a colaboração da Direcção Regional de Estradas e retirou uma grande quantidade de blocos que estavam em risco de cair, mas a estrada permanece encerrada, à excepção de moradores”, frisou, apelando novamente ao bom-senso da população para não colocar a própria vida nem a das restantes pessoas em risco.