Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural pretende adquirir novas máquinas agrícolas

Marco Caldeira, director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, deslocou-se ao Porto Moniz, onde visitou as explorações de Domingos Gorgulho e de Cláudio Sardinha, tendo acompanhado a conclusão dos trabalhos de mobilização dos solos para a plantação de batata.

A cedência gratuita de máquinas agrícolas é uma das valências do apoio técnico disponibilizado a todos os agricultores madeirenses pela Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRA), de modo a assegurar as condições necessárias a uma "maior capacidade competitiva do sector agrícola. De facto, a mecanização agrícola, ainda que condicionada pelas características muito particulares da agricultura na Região, contribui não só para a facilitação dos trabalhos agrícolas, como também para a recuperação e o aumento da área agrícola disponível, permitindo mais e melhor produção", refere um comunicado da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, acrescentando que a DRA pretende adquirir, em 2025, novas máquinas agrícolas, de modo a mais facilmente responder a todas as solicitações.