Feira do Mar e do Pescador continua hoje com várias actividades

Continua a decorrer a sétima edição da Feira do Mar e do Pescador, no Caniçal.

A Direcção Regional de Pescas está presente com diversas actividades a decorrer no recinto do evento.

Sábado foi dia dos técnicos da Direcção Regional, nomeadamente das Direções de Serviços de Lotas e Entrepostos e de Investigação mostrarem o trabalho desenvolvido diariamente nas suas áreas de competência, informa a Secretaria Regional com a tutela das Pescas, em comunicado.

A bióloga Maria João Aveiro e o engenheiro do ambiente Jordy Azevedo demonstraram as características a ter em conta aquando da avaliação do grau de frescura de pescado. Os biólogos Filipa Duarte e Ricardo Sousa levaram a cabo uma amostragem biológica ao vivo, com o intuito de inteirar os presentes sobre os procedimentos levados a cabo para, entre outros, a avaliação do estado dos mananciais. Também a Escola Azul esteve representada pela bióloga Adriana Alves, que explicou algumas das atividades desenvolvidas ao abrigo deste programa tutelado na Madeira pela Direcção Regional de Pescas. Foi igualmente dia de mesa redonda, que juntou à conversa várias entidades, entre as quais o Diretor Regional de Pescas, Luís Ferreira. De entre os temas abordados destacam-se as quotas de pesca, os vários trabalhos de investigação em curso, e a renovação da frota pesqueira. Secretaria Regional do Agricultura, Pescas e Ambiente

A Feira do Mar e do Pescador é uma iniciativa da Casa do Povo do Caniçal com a colaboração da Direcção Regional de Pescas.