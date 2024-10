Campeões de 2023 e GRD Leça-Spar discutem título europeu no Porto Santo

Os vencedores de 2023 da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia, os dinamarqueses do Rodby Beach Boys e a formação lusa do GDR Leça-Spar garantiram há instantes o passaporte para a final masculina da edição de 2024.

O conjunto dinamarquês teve que 'suar' para garantir o lugar na final ao vencer os polacos do Damy Rade Inowroclaw por 2-1 e com os parciais de 21-20, 22-23 e 2-6.

Já na outra meia final, 100% pottuguesa o GDR Leça-Spar venceu a formação da Nazaré BHT por 2-0 (22-20 e 23-20).

A luta pelo ouro está agendada para as 15h30, no campo principal do evento, na praia do Combro, no Porto Santo