Dinamarquesas revalidam título europeu no Porto Santo

As 'The Danish BH Dream' revalidaram o título de 'campeãs' da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia depois de vencer na grande final diante das espanholas do CATS AM Almeria.

Tal como na final masculina, a vitória apenas foi decidida no terceiro período, no 'shoot out' (jogador contra guarda-redes).

As 'campeãs' venceram o primeiro período por 20-15 mas as espanholas conseguiram empatar no parcial seguinte e pelo parciaI de 18-12. Já na luta 'mano a mano' do terceiro período a formação dinanarquesa foi melhor, ao vencer por 6-5 conseguindo assim o título europeu