A Madeira Camerata apresentou-se hoje com um concerto integrado no ciclo de concertos onde nos últimos anos apresenta músicos da estrutura artística da Orquestra Clássica da Madeira enquanto solistas.

Mário Pinto e Rui Vidal, músicos da estrutura artística da Orquestra Clássica da Madeira brilharam, como solistas, em concerto da Madeira Camerata na Assembleia Legislativa da Madeira.

"São momentos únicos para os nossos músicos poderem se apresentar num registo de exigência, tocando para o nosso público, coadjuvados com um acompanhamento orquestral dos seus colegas". Norberto Gomes, Diretor Artístico da Orquestra Clássica da Madeira

O concerto de hoje, conforme explica, revelou ainda a preparação técnica e artística e a sólida preparação e formação dos nossos artistas.

Com um programa diversificado, desde Pedro António Avondano passando por Vivaldi, Telemann, Händel e Bach, o Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira encheu a sua capacidade para ouvir os artistas, onde a coexistência técnica e artística deu corpo musical a obras-primas que nos foram deixadas por grandes criadores dos últimos séculos.

Os solistas foram aplaudidos com uma ovação brindando o publico com um extra com o tema da Rainha da Noite da ópera A Flauta Mágica de Mozart, numa orquestração para dois trompetes piccolo e orquestra de cordas.

No público, destaque para um significativo grupo de jovens alunos do Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira que assiduamente assistem aos nossos concertos dando um claro sinal e conduzindo-nos a uma reflexão da importância da música e de toda a nossa atividade nas suas vidas.