Carro despista-se e bate em outro estacionado no Funchal

Uma condutora perdeu o controlo do carro que conduzia e despistou-se esta madrugada na Rua Quinta do Leme, no Funchal, embatendo noutro carro que estava estacionado.

A mulher, com cerca de 50 anos, apresentava um corte no nariz, tendo sido assistida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Foi posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.