Turista cai em levada na zona da Choupana

Uma turista de 74 anos sofreu uma queda, esta tarde, quando circulava numa levada, na zona da Choupana.

A queda ocorreu no final do percurso, deixando a idosa com suspeita de fractura no colo fémur.

A estrangeira foi socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que a imobilizaram em plano duro e transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.