Paulo Freitas e Emily Evans são os vencedores do Madeira Island SUP Challenge 2024

A prova 'Raia do SUP' voltou, hoje, a animar a Baía do Funchal neste primeiro dia de competições, integrando a 5.ª etapa do Campeonato Nacional de SUP Race, da Federação Portuguesa de Surf.

No percurso de 12 quilómetros, que passou pelo emblemático Forte de São Tiago, o português Paulo Freitas sagrou-se campeão com um tempo de 01:19:53. O segundo lugar foi conquistado por João Viveiros, com 01:25:01, enquanto Rui Ramos garantiu a terceira posição, completando a prova em 01:34:53. Em quarto ficou Luís Vicente Ramos.

No sector feminino, a britânica Emily Evans brilhou ao completar a prova em 01:40:29. Em segundo lugar, ficou Izaskun Martin Del Campo do OR Training, com 01:55:11, seguida por Verônica Silva, do Clube Naval do Funchal, que concluiu a prova em 02:25:37.

Na categoria de amadores, o vencedor foi Matias Freitas.

Os vencedores receberam um prémio monetário no valor total de 3.400 euros, atribuído pelo Instituto Oftalmológico Muñoz Trindade, que patrocinou o evento, organizado pelo Clube Naval do Funchal, através do seu departamento de SUP.

A cerimónia de entrega de prémios, teve lugar no Cais 7 do Porto do Funchal, pelas 13 horas, e contou com a presença de Gregória Pereira, chefe de Divisão de Eventos Turísticos da Direcção Regional do Turismo, Marco Fonseca, em representação da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Melim, em representação Direcção Regional do Desporto, e a comodoro do Clube Naval do Funchal, Carla Patrícia.