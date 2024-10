Apresentação pública do Madeira Island SUP Challenge 2024 e da 5.ª etapa do Campeonato Nacional de SUP Race

Decorreu esta terça-feira, no Centro Náutico de São Lázaro, a apresentação pública da prova Madeira Island SUP Challenge (MISC), com a presença do director regional do Desporto, David Gomes, da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal, de Fernando Pereira, em representação da Direcção Regional de Turismo, de António Fontes, presidente do Clube Naval do Funchal, e do seleccionador nacional de SUP e treinador do Clube Naval do Funchal, Ricardo Rodrigues.

O MISC é uma prova de Stand Up Paddle Board que, neste ano de 2024, faz parte do calendário nacional da Federação Portuguesa de Surf, sendo a 5ª etapa do Campeonato Nacional de SUP Race, nas modalidades de Maratona e Sprint.

Durante a apresentação pública, o presidente do Clube Naval do Funchal, António Fontes, criticou a gestão do mar e das actividades náuticas na Região.

Já o actual seleccionador nacional de SUP e director da prova, Ricardo Rodrigues, revelou que a 5.ª etapa do Campeonato Nacional será realizada numa prova de 12 km (3 voltas de 4 km) dentro da Baía do Funchal.

Este evento decorre a 12 e 13 de Outubro, na cidade do Funchal, tendo como base (Race Center) o Cais 7 do Porto do Funchal (Centro Náutico de São Lázaro), que será preparado para receber todos os que desejam participar nas competições.

As principais provas serão a 12 de Outubro, pelas 10 horas, com a largada da Maratona Oceânica, em frente ao cais de São Lázaro. A entrega dos prémios está programada para as 13 horas.

David Gomes disse que o acolhimento de uma prova do campeonato nacional traduz-se num espectáculo desportivo de elevada qualidade, proporcionando mais um grande evento desportivo na baía do Funchal.

Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, falou em nome do município, dizendo que é sempre com muito agrado que a CMF se associa a este tipo de iniciativas, não só pela sua dimensão desportiva, mas também pelo envolvimento e dinâmica, tanto económica quanto social, que imprimem na cidade e que ajudam a promover o nome do Funchal e da Região mais além.

Por fim, Fernando Pereira agradeceu ao Clube Naval do Funchal por colocar a Ilha da Madeira no mapa e deixou votos de boas provas e estadias, desejando o maior sucesso desportivo a todos os atletas.

As inscrições online estão abertas até às 19 horas de 11 de Outubro e de forma presencial só no dia 12 até às 9h30.