Bruno Freitas e Mafalda Viveiros sagram-se campeões regionais de Duatlo BTT 2024

Após o adiamento do Duatlo BTT do Funchal para 29 de Setembro, o Chão da Lagoa acolheu o Campeonato Regional Individual de Duatlo BTT 2024 bem como a Etapa 2 do Campeonato Regional de Duatlo BTT de Juvenis 2024.

Conforme refere a Associação Regional de Triatlo da Madeira, esta prova foi ganha por Bruno Freitas (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) e Mafalda Viveiros (AD Galomar) que se tornam campeões regionais nesta vertente. Em segundo lugar, ficaram José Vieira (Clube Naval de São Vicente) e Isabel Silva (AD Galomar). A fechar o pódio, o triatleta do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Ricardo Rosa.

Por equipas, venceram os triatletas masculinos do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira.

Nesta prova foi também admitida a participação de equipas de estafetas, onde participaram os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Guilherme Nunes / Bernardo Teixeira.

No escalão de Juvenis, sendo a segunda etapa do Campeonato Regional BTT do escalão, e apesar do triatleta do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Matias Olival, ter ganho esta etapa, os campeões regionais deste campeonato são Nayan Duarte (AD Galomar), quarto classificado na prova, atrás dos atletas licenciados por um dia, e Alícia Freitas (Clube Desportivo Escola Santana) que somou esta vitória na prova, com a vitória no Duatlo BTT Jovem de Santana.

Os atletas do CF Carvalheiro – Triatlo, Javier Rey e Bernardo Silva, que mais uma vez quiseram fazer parte desta competição, contudo não pontuando para o ranking, ficaram em segundo e terceiro lugar na prova.

Seguindo as competições, tivemos o escalão de Iniciados, vencendo nesta prova os triatletas Martim Andrade (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Laura Gomes (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira). No segundo lugar, dois triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Guilherme Pita e Bruna Alves. A fechar o pódio, Mateus Marques (Clube Desportivo Escola Santana) e Alexandra Andrade (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira). Associação Regional de Triatlo da Madeira

Quase a terminar o evento, foi a vez do escalão de Infantis entrar em ação, vencendo os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Leonardo Alves e Inês Domingos. Já no segundo lugar ficaram João Pereira (Clube Desportivo Escola Santana) e Inês Gomes (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor). E no terceiro lugar ficaram André Nóbrega (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e a triatleta do GD Corticeiras, Teresa Fernandes.

A terminar, o escalão de Benjamins teve o pódio ocupado por triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, em primeiro lugar Miguel Domingos, em segundo lugar Martim Neves e em terceiro lugar Paulo Vieira.

Estas classificações deram a vitória por clubes masculinos e femininos ao Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.