Um morto e 11 feridos em ataques ucranianos na região russa de Belgorod

Uma pessoa morreu e outras 11 ficaram feridas durante o último dia em ataques ucranianos contra a região russa de Belgorod, fronteira com a Ucrânia, informou hoje o governador daquela entidade da Federação Russa, Vyacheslav Gladkov.

"Ontem [sexta-feira] 11 pessoas ficaram feridas e, em consequência dos bombardeamentos das Forças Armadas da Ucrânia, infelizmente para nós, uma pessoa morreu", disse o governador num vídeo publicado no seu canal Telegram.

O responsável acrescentou que as autoridades continuam a trabalhar para garantir a segurança da população, precisando terem sido instalados mais de 6.000 dispositivos que abrem automaticamente as portas dos edifícios, quando são ativados os alarmes de ataque aéreo, para que os cidadãos na rua se possam refugiar.

Com uma área de 27,1 mil quilómetros quadrados, a região de Belgorod, que quase diariamente é alvo de ataques de drones e bombardeamentos de artilharia da Ucrânia, partilha uma fronteira de 540 quilómetros com a Ucrânia e é vizinha da região de Kursk, parte da qual foi invadida pelas tropas ucranianas em 06 de agosto.

A Força Aérea Ucraniana, em comunicado hoje divulgado, informou que as forças de defesa aérea ucranianas abateram 24 dos 28 drones de ataque Shahed lançados pela Rússia durante a noite a partir da região russa de Belgorod, provenientes das regiões de Kursk e Primorsko-Akhtarsk, em território russo.

Os 24 drones teráo sido abatidos sobre as regiões de Sumi, Poltava, Dnipropetrovsk, Mikolayiv e Kherson, e outros dois foram perdidos em território ucraniano devido às ações das unidades de guerra eletrónica do exército Ucraniano e grupos móveis de fogo da Força Aérea e das Forças de Defesa Ucranianas, adianta no documento.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, após ter anexado a Península da Crimeia em 2014.