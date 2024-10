Rússia abate 18 'drones' ucranianos em três das suas regiões e no Mar de Azov

As defesas antiaéreas russas abateram na noite de quinta-feira um total de 18 'drones' ucranianos sobre três regiões do país e no mar de Azov, declarou hoje o Ministério da Defesa russo na rede social Telegram.

Segundo um comunicado militar, os aparelhos não tripulados foram abatidos nas regiões de Belgorod (6), Voronezh (6) e Rostov Bryansk (1).

Os restantes cinco 'drones' foram destruídos sobre as águas do mar de Azov, referiu a nota do Ministério da Defesa, sublinhando que não foram registados vítimas ou danos devido ao ataque aéreo.

O governador de Voronezh, Alexandr Gusev, disse no Telegram que um 'drone' abatido na sua região caiu sobre um depósito de combustível e provocou um "pequeno incêndio, que foi imediatamente apagado pelos bombeiros".

Os ataques com 'drones' ucranianos contra o território russo acontecem quase diariamente e, nos últimos dias, ocorreram dois ataques massivos, com recurso a mais de uma centena de aparelhos.

De acordo com a nova doutrina nuclear russa, apresentada na semana passada pelo Presidente da Rússia, Vladimir Putin, Moscovo pode responder com armas nucleares em caso de ataque massivo com armas convencionais, incluindo 'drones'.