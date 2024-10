Explosão do aeroporto de Karachi causou dois mortos e pelos menos oito feridos

Uma enorme explosão de um camião-cisterna no exterior do aeroporto de Karachi, no Paquistão, matou hoje duas pessoas e feriu pelo menos oito, segundo as autoridades.

O ministro provincial do Interior, Zia Ul Hassan, disse à estação de televisão local Geo que se tratava de um ataque contra estrangeiros.

Por seu turno, um funcionário do Ministério do Interior disse à agência de notícias norte-americana AP que se tratou de um ataque contra cidadãos chineses, um dos quais ficou ferido.

Milhares de trabalhadores chineses estão no Paquistão, a maior parte deles envolvidos na iniciativa multibilionária de Pequim "Uma faixa, uma rota", que liga o sul e o centro da Ásia à capital chinesa.

Os vídeos mostram carros em chamas e uma espessa coluna de fumo a sair do local, tendo sido enviado um grande destacamento militar para o local, que foi isolado.

O inspetor-geral adjunto do leste do país, Azfar Mahesar, disse que as autoridades estão a investigar as causas.

"Estamos a determinar a natureza e as razões da explosão. Isso leva tempo", disse

Entre os feridos encontravam-se agentes da polícia, acrescentou.