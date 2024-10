Confiança denuncia falta de acção da Câmara perante carros abandonados no Funchal

A Confiança voltou a levar à reunião de Câmara a problemática dos carros abandonados na via pública, no Funchal. A coligação denuncia que o problema tem vindo a agravar-se, complicando também o trânsito.

"Quando o trânsito no Funchal atinge níveis de caos sem precedentes e a falta de estacionamento é cada vez mais uma preocupação, desde as zonas altas até ao centro e ao litoral, a gestão ineficaz do município tem causado transtornos sérios aos funchalenses", considera a Confiança, que lembra ser competência do município a recolha de viaturas abandonadas.

A coligação assume que os fiscais cumprem o seu dever ao identificar os veículos abandonados e dar sequência às muitas reclamações dos munícipes. No entanto, os carros permanecem na via durante meses. "Agravando o problema, têm-se registado casos de recusas na recolha de veículos, especialmente quando o valor dos mesmos não é atrativo para cobrir os custos associados às multas e coimas", adverte.

"A falta de acção do executivo PSD face a este problema é incompreensível e inaceitável. A recolha de veículos abandonados não é apenas uma questão de ordem pública, é uma necessidade urgente para melhorar a mobilidade na nossa cidade, já tão congestionada. Os funchalenses merecem uma cidade mais organizada, sem obstáculos que agravam ainda mais a falta de estacionamento e o caos no trânsito", refere Cláudia Dias Ferreira, a vereadora da Confiança.

A Confiança considera que esta situação reflecte, "mais uma vez, a inacção e incapacidade do actual executivo PSD em responder às necessidades mais básicas da gestão de uma cidade". "A falta de soluções eficazes tem contribuído para a degradação da qualidade de vida no Funchal e a Confiança exige que o executivo tome medidas imediatas para resolver este problema e adotar uma postura mais proativa na gestão dos assuntos da cidade", indica.