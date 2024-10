Os carros eléctricos não são uma alternativa verde?

Em plenário, esta quinta-feira, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, deu conta de uma proposta de decreto que estabelece o regime jurídico do sistema de incentivos à descarbonização dos transportes terrestres na Madeira.

Uma das medidas passa por abater pelo menos 550 veículos e substituir por veículos eléctricos, mediante um apoio médio na ordem dos 5.450 euros, que pode variar em função do nível de rendimento dos beneficiários, tal como avançou ontem o DIÁRIO.

Mais de 100 comentários a esta notícia foram deixados nas redes socais do DIÁRIO, destacando-se um: “Os carros elétricos não são uma alternativa VERDE, ao contrário do que nos querem impor”. Será verdade?

Comentário deixado na página do Facebook do DIÁRIO referente à notícia 'Governo dá apoio de 5.450 euros a cada automobilista que comprar carro eléctrico', publicada esta quinta-feira, 10 de Outubro.



Os carros eléctricos têm sido considerados uma das soluções mais promissoras para alcançar uma mobilidade mais sustentável. Estes veículos, que operam sem emissões de CO2 (Dióxido de carbono), contribuem para a redução da poluição do ar e das emissões dos gases de efeito estufa.

Uma das metas da União Europeia desde 2021 é que os veículos vendidos não emitam mais do que 95 g de CO2 por km.

A mesma meta refere que a “alteração da legislação deverá beneficiar os cidadãos ao facilitar uma utilização mais abrangente de veículos com emissões líquidas nulas de CO2 - e nomeadamente melhor qualidade de ar, poupanças energéticas e menores custos na aquisição de um veículo, bem como incentivar a inovação no que refere a tecnologias que causem emissões líquidas nulas”.

Resultam também numa poupança de combustível a longo prazo. Quando o veículo é carregado em casa ou em estações de carregamento públicas, o custo por quilómetro percorrido acaba por ser menor do que abastecer um carro com gasolina ou gasóleo.

Por exemplo, segundo o Observatório Europeu de Combustíveis Alternativos é possível verificar quando pode pagar uma recarga em países europeus, em diversos modelos de veículos eléctricos a bateria.

A calculadora gera os seguintes resultados: MSP Min (custo de recarga, quando feito com o MSP mais barato do país), MSP Max (custo de recarga, quando feito com o MSP mais caro do país), Adhoc (custo médio de recarga, quando feito sem uma assinatura MSP).

O site permite selecionar oito modelos de carro. Vejamos:

Honda-e: Para recarregar um Honda-e (Tempo de recarga: 36 minutos; Potência carregada: 19,95 kW) (Segmento B) em Portugal num ponto de recarga CC baseado em energia, de 10% a 80% da carga da bateria, espere pagar; Preço MSP por 100 km: € 1,18 - € 13,24 Preço ad hoc por 100 km: € 3,52. Após a sessão de recarga o veículo recarregou 119 quilómetros;

Nissan Leaf (Tempo de recarga: 43 minutos; Potência carregada: 27,3 kW) (Segmento C) em Portugal num ponto de recarga DC baseado em energia, de 10% a 80% da carga da bateria, espere pagar: Preço MSP por 100 km: € 1,16 - € 13,15 Preço ad hoc por 100 km: € 3,49. Após a sessão de recarga o veículo recarregou 164 quilómetros.

Dacia Spring Electric (Tempo de recarga: 38 minutos; Potência carregada: 17,5 kW) (Segmento A) em Portugal num ponto de recarga CC baseado em energia, de 10% a 80% da carga da bateria, espere pagar: Preço MSP por 100 km: € 1,14 - € 12,81 Preço ad hoc por 100 km: € 3,41. Após a sessão de recarga o veículo recarregou 108 quilómetros.

Fiat 500e (Tempo de recarga: 25 minutos; Potência carregada: 26,11 kW) (Segmento B) em Portugal num ponto de recarga DC baseado em energia, de 10% a 80% da carga da bateria, espere pagar: Preço MSP por 100 km: € 1,12 - € 12,58 Preço ad hoc por 100 km: € 3,34. Após a sessão de recarga o veículo recarregou 164 quilómetros.

Hyundai Kona Electric (Tempo de recarga: 50 minutos; Potência carregada: 27,44 kW) (Segmento B) em Portugal num ponto de recarga DC baseado em energia, de 10% a 80% da carga da bateria, espere pagar Preço MSP por 100 km: € 1,1 - € 12,39 Preço ad hoc por 100 km: € 3,29. Após a sessão de recarga o veículo recarregou 174 quilómetros.

Um Tesla Model 3 (Tempo de recarga: 25 minutos; Potência carregada: 40,25 kW) (Segmento D) em Portugal num ponto de recarga DC baseado em energia, de 10% a 80% da carga da bateria, espere pagar Preço MSP por 100 km: € 1,06 - € 11,95 Preço ad hoc por 100 km: € 3,18. Após a sessão de recarga o veículo recarregou 266 quilómetros.

Para recarregar um Volkswagen ID.3 Pro S (Tempo de recarga: 33 minutos; Potência carregada: 53,9 kW) (Segmento C) em Portugal num ponto de recarga DC baseado em energia, de 10% a 80% da carga da bateria, espere pagar Preço MSP por 100 km: € 1,2 - € 13,52 Preço ad hoc por 100 km: € 3,59. Após a sessão de recarga o veículo recarregou 315 quilómetros.

Um XPENG P5 (Tempo de recarga: 44 minutos; Potência carregada: 42 kW) (Segmento D) em Portugal num ponto de recarga DC baseado em energia, de 10% a 80% da carga da bateria, espere pagar Preço MSP por 100 km: € 1,09 - € 12,33 Preço ad hoc por 100 km: € 3,28. Após a sessão de recarga o veículo recarregou 269 quilómetros.

Uma outra vantagem dos veículos eléctricos diz respeito à manutenção dos mesmos. Por normal os carros com bateria eléctrica têm menos peças automóveis em comparação aos veículos de combustão, isto significa que terá menos desgaste e necessidade de manutenção.

Contam igualmente com vários benefícios fiscais tanto para particulares como empresas, assim como um apoio à aquisição e a não tributação autónoma nas despesas destes.

A 31 de Agosto deste ano na notícia do DIÁRIO '8.900 viaturas abatidas desde 2020' é referido que, no âmbito dos apoios à mobilidade sustentável, o Governo Regional promove o Programa de Incentivos à Mobilidade Eléctrica da Região Autónoma da Madeira (PRIME-RAM), onde o objectivo passa por "contribuir significativamente não só para a melhoria da qualidade do ar, a redução de ruído e a desaceleração do processo de alterações climáticas, mas também exortar a padrões de produção e de consumo mais favoráveis para o ambiente."

Há, no entanto, a ter em atenção que para fabricar um carro eléctrico é necessário o consumo de muita energia, com as emissões a serem mais elevadas do que um carro com um motor de combustão. Isto ocorre devido ao fabrico de baterias, que são uma parte essencial deste veículo.

A página Automóvel Club de Portugal explica que as matérias-primas utilizadas no fabrico das baterias -lítio, cobalto e o níquel- "são superiores aos dos automóveis a combustão".

Ainda assim, um estudo desenvolvido, em 2021, pelo Massachusetts Institute of Technology Energy Initiative conclui que embora esta situação se confirme, é importante considerar que estas emissões compensam durante o períodos de utilização do mesmo porque não produz CO2.

Também um outro estudo desenvolvido pelas universidades de Exeter e Cambridge (Reino Unido) e Nijmegen (Holanda) concluiu que os carros eléctricos levam a menores emissões de CO2, mesmo se a produção de electricidade ainda envolve grandes quantidades de combustíveis fósseis.