Investimento de 14 milhões em novo lar "é bom exemplo do sucesso da economia social"

A Casa São José, presidida pelo padre Marcos Pinto, vai investir cerca de 14 milhões de euros na construção de um lar em Câmara de Lobos.

Para o presidente do Governo Regional este investimento do padre Marcos Pinto "é um bom exemplo do sucesso da economia social", destacou na sessão de abertura do III Congresso Mais Social, que decorre hoje e amanhã no auditório da Segurança Social, no Funchal.

Miguel Albuquerque aproveitou a ocasião para enaltecer "o trabalho profícuo e importantíssimo" das IPSS "em prol da coesão social na Região", consequência do esforço, dedicação e desse acto nobre que é a solidariedade.

Albuquerque reiterou ainda que a Igreja e suas instituições "são parceiro fundamental do Governo Regional".

Destacou ainda o princípio da inteligência politica, nomeadamente o princípio da proximidade, o princípio da eficácia e da racionalidade, e o princípio da liberdade e da diversidade, para concluir que a coesão social é fundamental ser assegurada.