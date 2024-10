Vista Alegre alia-se à Bordal e amplia linha de mesa com Bordado Madeira

A Vista Alegre, famosa marca portuguesa de porcelana, acaba de anunciar o alargamento da sua oferta têxtil em harmonia com as colecções da sua manufactura tradicional, aliando-se, numa das propostas, a uma das principais marcas de produção de Bordado Madeira, a Bordal.

"A Vista Alegre apresenta três colecções de mesa, todas em linho de qualidade superior, compostas por toalha, guardanapos e individuais. A linha 'The Meaning', inspirada na coleção em porcelana e cristal, une herança clássica e modernidade para criar à mesa um espaço onírico dominado por motivos florais e cores fortes", começa por explicar.

"Por sua vez, as coleções 'Ivory', no branco evocativo da porcelana, e 'Metamorphosis', disponível em três combinações de tons, foram desenvolvidas em parceria com a Bordal, empresa dedicada aos icónicos bordados da Madeira", anuncia. "Os tons suaves e delicados motivos naturais de 'Metamorphosis' e o branco sereno de 'Ivory', ambas inspiradas no premiado design da Vista Alegre, inspiram à mesa uma enorme serenidade e harmonia".

"À caxemira e seda de alta qualidade, usadas na produção das linhas de casa e moda, junta-se agora o puro linho no fabrico das toalhas de mesa, guardanapos e individuais", continua a explicar. "Todas as novas coleções da linha têxtil Vista Alegre expressam, na portugalidade e na qualidade, a excelência das duas marcas", garante.

E termina frisando que, "com este lançamento, a Vista Alegre reforça o objetivo em posicionar-se cada vez mais como uma marca de lifestyle, atendendo às diversas necessidades contemporâneas de mesa e decoração e complementando-as com uma gama alargada de produtos inspirada nas suas linhas em porcelana".

Refira-se que a colecção têxteis de mesa encontra-se à venda nas lojas da Vista Alegre e em vistaalegre.com com Preço de Venda ao Público que vão desde os 80€ aos 1.770€.

Recorde-se, ainda, que a marca completa este ano 200 anos (fundada em 1824), em Ílhavo, distrito de Aveiro, ganhou recentemente um novo sócio, Cristiano Ronaldo, que adquiriu 10% das acções da empresa.