'AFA Real Estate' avança para Lisboa com 'Savoy Residence | D’Ávila'

O 'Savoy Residence D’Ávila' é o primeiro projecto imobiliário da 'Savoy Residence' em Portugal Continental. Situado nas Avenidas Novas, uma das zonas mais nobres de Lisboa, a poucos metros do Saldanha e da Avenida da República, este empreendimento representa um marco significativo na expansão da marca, criada na ilha da Madeira, que já conta com três projectos no Funchal.

O edifício, projectado pelo renomado arquitecto Frederico Valsassina, destaca-se no cenário urbano com uma arquitectura emblemática de linhas direitas e ângulos rectos. Com 11 pisos, 59 apartamentos de várias tipologias (T0 a T3), 5 espaços comerciais e um parque de estacionamento com 124 lugares, o 'Savoy Residence | D’Ávila' combina tradição e modernidade com um toque singular de luxo, elegância e qualidade. Este projeto reflete as características distintivas da marca, unindo formas intemporais, acabamentos de alta qualidade e comodidades luxuosas.

Expandir a nossa atividade em Portugal Continental é um passo crucial para a AFA Real Estate. Com este investimento, que ultrapassa os 50 milhões de euros, introduzimos em Lisboa o nosso conceito imobiliário de luxo – Savoy Residence – assente numa oferta altamente diferenciada e numa construção de qualidade superior, com a garantia do Grupo AFA, líder de mercado com 43 anos de experiência no sector da construção. Já em fase de construção e comercialização, o Savoy Residence | D’Ávila estará concluído em 2026" Victor de Sousa, Director-Geral da AFA Real Estate

Savoy Residence | D’Ávila: um refúgio intemporal

"O 'Savoy Residence | D’Ávila' é sinónimo de sofisticação e qualidade em arquitectura, design e construção, com detalhes e materiais meticulosamente seleccionados para garantir o mais alto padrão de luxo, conforto e privacidade", refere a AFA Real Estate. Todos os quartos são suítes e todos os apartamentos dispõem de um estacionamento por quarto, na sua maioria em box.

As áreas comuns seguem o mesmo nível de excelência. "No topo do edifício, o rooftop exclusivo oferece um ginásio, sauna e piscina comuns, além de vistas deslumbrantes sobre Lisboa e rio Tejo. Para ainda mais exclusividade, alguns apartamentos têm piscinas privativas e amplos terraços. A ampla receção, com duplo pé-direito, é imponente e elegante, complementada por um serviço de concierge e segurança disponível 24 horas por dia", acrescenta.

O projecto, que será apresentada na tarde desta segunda-feira em Lisboa, distingue-se pela integração harmoniosa de áreas ajardinadas, de inspiração toscana, que se estendem desde o saguão de entrada até ao rooftop, incluindo terraços e varandas. Além disso, avança para um futuro mais sustentável com a utilização de elementos eco-friendly, como painéis solares, vidros duplos e bombas de calor, que asseguram eficiência energética e promovem a entrada de luz natural. O isolamento acústico e corte térmico garantem conforto durante todo o ano.

Com uma visão para o futuro da mobilidade sustentável, o Savoy Residence | D’Ávila oferece uma infraestrutura de estacionamento com 124 lugares preparados para carregamento eléctrico independente.

Estilo de vida com toque de hotel

Cada detalhe está pensado para reflectir uma experiência de luxo que remete à atmosfera de um hotel, uma característica diferenciadora dos projectos com assinatura Savoy Residence. "Para além das suas características físicas, estes empreendimentos oferecem acesso a um conjunto de infra-estruturas e serviços da coleção de hotéis Savoy Signature, reconhecida pela sua excelência e referência na hospitalidade em Portugal", destaca ainda.