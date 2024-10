Confiança denuncia "simulacro de pedido de parecer" sobre o parque na Praça do Município

A Coligação Confiança emitiu uma nota de imprensa para denunciar publicamente "os documentos relativos ao pedido de parecer da Câmara Municipal do Funchal (CMF) dirigido à Direcção Regional de Cultura (DRC), a respeito da possível construção de um parque de estacionamento subterrâneo na Praça do Município" que, entende a oposição na autarquia "mais se assemelha a um simulacro", que "revela a ausência de um estudo aprofundado" e "reflecte o grau de impreparação e incoerência do actual executivo municipal".

No documento, referem os vereadores, "a CMF solicita um parecer sobre dois cenários alternativos para o projecto, em que o primeiro propõe um parque subterrâneo com dois pisos, para estacionamento e para cargas e descargas, e o segundo propõe a mesma coisa, mas em quatro pisos".

E acrescenta: "A DRC, na sua resposta, teceu duras críticas ao pedido da CMF, sublinhando a superficialidade dos documentos submetidos, que se limitavam a assinalar a área de intervenção e a sugerir a profundidade da construção. Não foram incluídos estudos técnicos sobre os impactos na circulação e vivência do centro histórico, prazos de execução, acessos ao parque, nem como a 'reconstrução' da Praça do Município iria interferir com o seu valor patrimonial. A ausência destes elementos essenciais denota a falta de rigor e preparação com que o actual executivo tem abordado esta questão."

Diz ainda a Confiança que na mesma resposta, a DRC "recordou o trabalho durante o mandato anterior, sob a gestão da Confiança" e liderado primeiro por Paulo Cafôfo e a seguir por Miguel Silva Gouveia, "quando foram desenvolvidos projectos sólidos para a requalificação da Praça do Município, pelo arquitecto Paulo David e pelo arquitecto Gonçalo Byrne, e que mereceram o parecer favorável. Estes projectos foram objecto de análises rigorosas e contaram com várias reuniões técnicas e visitas ao local, num processo de colaboração e estudo meticuloso existentes no mandato anterior, que contrastam fortemente com a abordagem actual, que parece desprovida de uma estratégia clara e de uma metodologia responsável", elogiam.

"Após três anos de indefinição e falhanços em avançar com o projecto do 'estacionamento para 1000 a 1500 lugares', a actual presidente da Câmara aproveitou o expectável parecer 'não favorável' à 'proposta de abertura de um buraco, de 2 ou 4 pisos de profundidade, até aos limites da praça', para anunciar o abandono desta sua bandeira eleitoral, numa confissão implícita de incompetência e leviandade das propostas apresentados aos funchalenses", cuja candidatura 'Funchal Sempre à Frente' era liderada pelo PSD e por Pedro Calado. "A Coligação Confiança, cumprindo o seu papel de oposição construtiva, solicitou formalmente o acesso aos documentos enviados à DRC e, agora, torna-os públicos, permitindo aos funchalenses constatar a diferença abismal entre o rigor técnico dos projectos desenvolvidos no mandato anterior e a superficialidade néscia da proposta actual", frisa.

"Os documentos estão disponíveis para consulta pública" neste link e neste link, "reafirmando o compromisso da Coligação Confiança com a transparência e a defesa intransigente do património e dos interesses da nossa cidade", conclui.