DROTe reforça monitorização no Curral das Freiras com tecnologia LiDAR

Após o movimento de massa registado no Sítio da Seara Velha, no Curral das Freiras, a Direcção Regional do Ordenamento do Território (DROTe) está a acompanhar de perto a evolução da área afectada, em articulação com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

O trabalho no terreno envolve a Unidade de Apoio à Gestão Territorial e a Divisão de Informação Geográfica, que prestam apoio técnico à autarquia para sustentar decisões relacionadas com a segurança de pessoas, habitações e infraestruturas.

Como parte deste processo de monitorização, estão a ser efectuados levantamentos aerofotogramétricos mensais, recorrendo também à tecnologia LiDAR, um sistema de detecção remota que permite obter medições altamente precisas do relevo e da superfície terrestre.

A combinação destas tecnologias possibilita uma análise detalhada da zona afectada pelo deslizamento, permitindo acompanhar a evolução da instabilidade do terreno e identificar com maior rigor os riscos existentes nas áreas envolventes.

Segundo a DROTe, os dados recolhidos contribuem para uma monitorização contínua do território e para uma resposta mais informada perante fenómenos geológicos desta natureza, reforçando a prevenção e a gestão do risco na Madeira.