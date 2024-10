Períodos de chuva fraca previstos para esta quinta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira, 10 de Outubro, períodos de chuva, em especial na parte oeste e nas terras altas da ilha da Madeira. O céu vai apresentar-se geralmente muito nublado.

O vento estará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de oes-sudoeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira a partir da tarde.

O IPMA antevê, também, uma pequena descida da temperatura máxima.

Esta quinta-feira na Madeira a temperatura máxima rondará os 28ºC e a mínima 24º, já no Porto Santo será 28ºC e 21ºC.

No Funchal o tempo não estará muito diferente, apresentando períodos de chuva, em geral fraca, céu geralmente muito nublado, vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) de oes-sudoeste, assim como uma pequena descida da temperatura máxima.

No que diz respeito ao estado do mar, na Costa Norte as ondas serão de noroeste com 3,5 a 4 metros, diminuindo

gradualmente para 2,5 a 3 metros e na Costa Sul de sudoeste com 1,5 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte oeste até final da manhã. A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.