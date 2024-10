Confiança alerta para os riscos da falta de limpeza das ribeiras funchalenses

A equipa da Coligação Confiança mostra-se preocupada com a falta de limpeza detectadas em algumas ribeiras do Funchal, situação que pode colocar em risco a população, aquando do início da época de chuvas. Os vereadores visitaram o terreno e verificaram a falta de limpeza nos cursos de água, "onde se acumulam detritos, lixo e vegetação, especialmente em zonas urbanas e habitadas".

"Já vimos isto acontecer antes. As ribeiras ficam entupidas, e quando vêm as chuvas fortes, a água não tem por onde escoar, aumentando o risco para as habitações", refere Cláudia Dias Ferreira. A vereadora reforça que a situação exige uma intervenção urgente da Câmara Municipal do Funchal, sob pena de colocar em risco a segurança das famílias que vivem nas proximidades.

A coligação reforça a importância das ribeiras para a drenagem natural do Funchal, sendo que o facto de estarem obstruídas, "provocada pela negligência na manutenção", agrava o risco de inundações e deslizamentos de terras.

Os vereadores da Confiança apontam que o trabalho de limpeza prometido pela autarquia está por realizar, "aumentando a inquietação de que as promessas de segurança não sejam cumpridas a tempo de minimizar os impactos do Inverno". A coligação exige uma acção mais célere e eficaz para garantir a protecção das pessoas e das suas propriedades.