PSD lamenta “falta de atenção e de investimento” da Câmara de Santa Cruz no Caniço

O PSD lamentou, hoje, a “falta de atenção e de investimento” da Câmara de Santa Cruz no Caniço, tendo denunciado a discrepância entre as receitas arrecadadas pelo município e o investimento feito naquela freguesia.

Além disso, afirmou que “esta Câmara tem os impostos mais altos, cobra milhões, vem ao Caniço, que é um dos maiores núcleos populacionais, obter receita através dos impostos e, depois, isso não se reflecte no investimento que é feito cá”.

O deputado Brício Araújo criticou o facto da freguesia, apesar de ser a maior contribuinte do concelho, não estar a beneficiar de melhorias proporcionais e deu o exemplo de áreas essenciais como a educação.

Nesse sentido, salientou a inação da Câmara JPP, que, apesar das promessas assumidas em sucessivos orçamentos municipais, nunca concretizou a “intervenção ao nível da construção de estacionamentos subterrâneos e colocação de cobertura no polidesportivo” da Escola Básica de Primeiro Ciclo e Pré-Escolar do Caniço, esta última obra, realizada pelo Governo Regional depois do incumprimento da Câmara.

Diz ainda que os estacionamentos subterrâneos, que também faziam parte do compromisso municipal, continuam por concretizar.

"Isto mostra muito aquilo que é o desempenho da Governação Regional em termos de educação, a atenção que é dada em termos de infraestruturas”, afirmou Brício Araújo, ao mesmo tempo que criticou a “falta de compromisso” da Câmara de Santa Cruz, que “faz promessas, mas acaba por não as concretizar”.

O deputado lamentou, ainda, que esta escola do Caniço continue a enfrentar dificuldades, sobretudo relacionados com a falta de espaço e de salas de aula: “Lamentamos que, nas actuais circunstâncias, esta escola continue a enfrentar algumas dificuldades relacionadas com a falta de espaço, a falta de salas de aula, e que a Câmara de Santa Cruz continue a não trazer qualquer tipo de solução”, recordando a proposta do PSD de cedência de um edifício contíguo à Escola da Vargem, o da antiga Junta de Freguesia do Caniço, que está actualmente subutilizado.

O PSD tem uma proposta para a cedência do edifício da antiga Junta do Caniço, que é um edifício que é contíguo e que fica junto a esta escola e que não tem neste momento uma actividade intensiva. Portanto, nós entendemos que devia ser cedido a esta escola básica de primeiro ciclo e pré-escolar do Caniço”. Brício Araújo

O social-democrata frisou que esta seria uma solução que permitia colmatar “de forma imediata” o problema da falta de salas de aula.

Brício Araújo avançou, não compreendendo as “grandes resistências” por parte da Câmara JPP, que “continua a pôr os interesses partidários acima do interesse da população” e a não dar a devida atenção às necessidades das escolas e das comunidades educativas locais.

“Verificamos que existem aqui grandes resistências por parte do Município, que continua a não ter uma atenção especial para com as escolas, crianças, pais e professores. Estamos a reagir, lamentando a falta de compromisso da Câmara de Santa Cruz, que promete e não cumpre, e realçando o compromisso que tem sido assumido pelo Governo Regional, que tem acabado por realizar as obras que a Câmara promete e não cumpre”, sustentou.

O deputado do PSD apela ao “bom-senso” neste caso da cedência do edifício da antiga junta de freguesia do Caniço à Escola da Vargem que “nem sequer implica custos para a autarquia” e termina dizendo que “o JPP não pode olhar apenas para o bolso do povo do Caniço, não pode continuar a enriquecer à custa dos impostos que cobra ao povo do Caniço, sem que a freguesia tenha qualquer tipo de retorno em termos de atenção e de investimento”.