Confiança denuncia cobrança coerciva de dívida de água pela Câmara do Funchal

A coligação Confiança denunciou, hoje, a cobrança coerciva de dívidas de água por parte da Câmara Municipal do Funchal, naquilo que considera ser situações de "injustiça social".

No final da habitual reunião de Câmara, Miguel Silva Gouveia referiu-se ao caso concreto de uma munícipe a quem cobraram uma dívida com mais de 13 anos, no valor aproximado a 1.000 euros, sendo que a senhora não vivia nessa casa há mais de 30 anos.

Para a Confiança este é o espelho do que se está a passar na autarquia que governa "pelo retrovisor", uma vez que se focam em situações do passado sem pensar no futuro.

O vereador apontou ainda outra questão, relacionada com o ruído na Praça Amarela, que ainda não está resolvida.