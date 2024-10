Grupo Vila Baleira recebe a 3.ª edição do Porto Santo World Padel Cup 2024

De 10 a 13 de Outubro e de 17 a 20 de Outubro, o Porto Santo acolhe a 3.ª edição do World Padel Cup 2024. Um evento que move mais de 1.000 participantes, com uma média superior a 500 visitantes em cada fim-de-semana a deslocarem-se à Ilha Dourada e usufruírem de lazer, padel e convívio.

O torneio irá decorrer nos 4 campos outdoor do Resort Vila Baleira de Porto Santo, parceiro oficial do evento, em regime TI e será disputado nas categorias femininos, masculinos e mistos (Nível 4, 5 e 6). Os jogos irão ocorrer sempre entre quinta-feira e sábado, com vários momentos de animação à chegada, durante e no fim do evento.

Em comunicado à imprensa, o Grupo Vila Baleira diz que “este é um investimento no turismo desportivo, lúdico e social, que nos últimos anos tem promovido e apoiado desportos tão distintos como o Golf, Mergulho, Natacão, BTT, Hóquei em Patins, Futebol, Voleibol de Praia e também o Padel como âncora para mitigar a sazonalidade, aproveitando os recursos naturais da ilha, as infra-estruturas desportivas e o excelente clima todo o ano”.

Esta colaboração "estratégica", em formato de parceria entre a Catchawards e o Grupo Vila Baleira, "visa promover a dinâmica do desporto, desenvolver a economia da região, a natureza e o turismo na ilha de Porto Santo, sendo que este ano novos parceiros também já se uniram ao evento".

O Vila Baleira Porto Santo All Inclusive dispõe de quatro campos de papel com uma localização única num cenário paradisíaco e especialmente preparados para este tipo de eventos. Desde 2022, o World Padel Cup cresceu 412% só em Porto Santo. Este será mais um grande evento de vários que estão previstos até ao final de Novembro, tais como Futsal, Futebol Veteranos, Xadrez e Golf.

Mais informações e reservas: www.vilabaleira.com e www.catchawards.pt.