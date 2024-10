Filha de madeirense entre os milhares de afectados por furacão em Asheville nos EUA

Uma filha de emigrante madeirense, que está a estudar na cidade de Asheville, no Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América, viveu horas de muita aflição devido à destruição causada pelo furacão Helene que atingiu fortemente a cidade onde estuda.

O DIÁRIO falou com a mãe da jovem que vive em Crawley, no Reino Unido, que relatou os momentos e horas de aflição que tem vivido nestes dias por causa da filha que está a estudar na universidade no Warren Wilson College, em Asheville, onde o furacão Helene devastou a cidade.

“A minha filha ligou-me na sexta-feira pela madrugada, a relatar o que tinha acontecido devido ao furacão. Mas a internet está muito má e só consigo ouvir metade da conversa. A minha filha disse que as autoridades alertaram para deixar a residência universitária e ir para um abrigo, mas como a ligação à Net está muito má decidiu não sair, porque não sabe onde fica o abrigo que as autoridades indicaram,” explicou a mãe da estudante. “A minha filha diz que a zona de Sowananoa desapareceu próximo onde vive. Está tudo destruído. Diz que a sorte é que vive na zona mais alta e a casa da residência universitária dela foi das poucas que não foi atingida pelas árvores que caíram”.

Já no passado, as autoridades alertaram para a possibilidade do barragem do rio Sowananoa em Asheville rebentar, pediram para as pessoas abandonarem as casas, e então a filha da emigrante madeirense, junto com os colegas estudantes, decidiram sair e fugir para o alto da montanha.

A mãe da jovem, quando recebeu a chamada da filha a dizer que ia sair da casa por causa da barragem do rio, pensou que seria a última vez que ia falar com a filha e as lágrimas vieram-lhe aos olhos. Diz que tem acompanhado desde Londres a par e passo o que está a acontecer, e tem visto vários vídeos com tudo inundado na zona próxima onde mora a filha.

Hoje, a filha da emigrante madeirense faz 24 anos. A mãe falou ontem com a filha que lhe disse que quando for possível vai tentar sair de cidade com os amigos americanos que pensam ir para o estado da Geórgia, porque não tem condições para viver neste momento em Asheville.

Só que a maioria das estradas estão destruídas, mas logo que possam vão sair dali para ir para um lugar mais seguro. A filha referiu que já há muita gente nas ruas com armas e está com medo, e que não comecem aos tiros por causa da falta de condições.

O furacão Helene atingiu a costa dos Estados Unidos na passada quinta-feira à noite com ventos fortes, chuvas intensas e uma grande extensão foi devastada no sul do país. Estão confirmadas mais de 84 mortes. No Estado da Carolina do Norte, as represas estavam sob risco de colapso e comunidades inteiras ficaram isoladas pelas enchentes. As inundações deixaram um hospital no Tennesse submerso e mais de 50 pacientes tiveram que ser resgatados pelo telhado por helicóptero. No Estado da Carolina do Norte, as fortes chuvas do Helene nas montanhas do oeste causaram grandes inundações e deslizamentos de terra na região de Asheville, cortando boa parte da comunicação e bloqueando as estradas. Já 30 pessoas morreram naquela região, segundo as autoridades.