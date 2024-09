Colisão na Via Rápida deixa homem ferido

Pelas 9h45 desta segunda-feira, 30 de Setembro, um condutor, na casa dos 60 anos, colidiu contra os rails na Via Rápida, na subida de Santa Rita, no Funchal, acabando por ficar ferido.

Com queixas de dores num dos joelhos, foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.