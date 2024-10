Concurso para 3.ª fase da obra do novo hospital da Madeira lançado até ao final do ano

O Governo da Madeira prevê lançar o concurso para a terceira fase da obra do Hospital Central e Universitário da região até ao final do ano, indicou hoje o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas.

Pedro Fino realçou que a segunda fase da obra (estruturas e espaços exteriores) deverá ser concluída no primeiro semestre de 2025 e afirmou que "os trabalhos decorrem normalmente", com 38 empresas e um total de 538 trabalhadores no terreno.

O governante falava no âmbito de uma visita à obra de construção do novo hospital do Funchal, que contou com a presença do reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, e do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos.

De acordo com o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, a primeira e a segunda fase da obra custaram cerca de 100 milhões de euros, sendo que, para a terceira fase, a tutela ainda não tem "o valor apurado" devido à inflação e ao aumento dos custos.

"Contamos ter agora no mês de outubro ou novembro, de modo a podermos lançar [o concurso] até ao final do ano", indicou.

Pedro Fino referiu que a terceira fase é a "que envolve os trabalhos com mais especificidade", incluindo "as instalações técnicas especiais e os acabamentos".

Haverá ainda uma quarta fase, da responsabilidade da Secretaria Regional da Saúde, para a aquisição dos equipamentos médicos, adiantou.

O novo Hospital Central e Universitário da Madeira, localizado na freguesia de São Martinho, deverá estar concluído em 2027 e tem uma área bruta de construção superior a 172 mil metros quadrados.

A unidade hospitalar terá seis pisos, 1.151 lugares de estacionamento, um máximo de 607 camas e prevê um investimento na ordem dos 352 milhões de euros, sendo comparticipado em 50% pelo Estado.

O Governo Regional admite, no entanto, que o valor final da obra deverá sofrer alterações devido à inflação.

Caso esse aumento se verifique, o executivo insular vai reivindicar que os 50% financiados pelo Estado se mantenham, sublinhou Pedro Fino, notando que essa foi a promessa do Governo da República.

Em declarações aos jornalistas, o reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, salientou que fez esta visita à obra para "tomar conhecimento do espaço que vai ser adstrito" às atividades da universidade, referindo que serão 1.500 metros quadrados.

"Nós queremos programar com uma certa antecedência a ocupação desse espaço pela Universidade da Madeira, em conjugação com as atividades que vão ser cá desenvolvidas no hospital", disse.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, acrescentou que a partir de 2027/2028 "a totalidade do mestrado integrado em medicina será uma realidade na Região Autónoma da Madeira", indicando igualmente que deverá ter início a licenciatura em Ciências Farmacêuticas.

Além disso, o novo hospital terá equipamentos que não existem na Madeira, nomeadamente para efetuar tratamentos nas áreas da ginecologia e de cirurgia geral, deixando de ser necessário transferir os doentes para o continente, indicou.