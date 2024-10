Santa Cruz investe quase meio milhão em Centro de Recolha Oficial de Animais

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa realizou, hoje, uma visita ao Centro de Recolha Oficial Animal de Santa Cruz (CROA).

As obras de melhoramento daquele espaço, encontram-se a decorrer desde 2023 e representam um investimento municipal na ordem dos 407 589,46 euros (com IVA) .

"Estas obras visam melhorar as condições dos animais aqui alojados e recolhidos, assim como adquirir o licenciamento de CROA oficial", destaca o autarca citado em comunicado de imprensa.

Filipe Sousa realça que, caso seja aceite o pedido de licença à autoridade competente, Santa Cruz tornar-se-á o primeiro concelho da ilha da Madeira a ter um Centro de Recolha Oficial de Animais e o segundo da Região, "onde apenas o Porto Santo é reconhecido", aponta.

Entre melhoramentos e obrigatoriedades para o licenciamento já referido a Câmara Municipal de Santa Cruz realizou no CROA as seguintes acções: criação de muros para protecção das instalações e dos animais alojados, “permitindo assim que os cães se possam exercitar diariamente saindo das suas jaulas”; recuperação e melhoramento das jaulas existentes e parques, "com consequente aumento do número de animais alojados".

Além disso, foram criados diversos novos espaços no Centro: três alojamentos em grupo; um gatil, com zona específica para recepção de ninhadas de gatos; uma zona específica para recepção de cadelas e suas ninhadas; zona para implementar protocolo CED (captura - esterilização - devolução) para os gatos não adoptáveis; zona de atendimento ao público; zona de enfermaria para tratamento dos animais alojados; consultório para tratamentos e profilaxias dos animais alojados; duas zonas de armazenamento para materiais; zonas de balneário e copa para os funcionários; jaulas de quarentena (duas de cães e duas de gatos); zona para lavagem de equipamentos utilizados nas recolhas de animais; zona de banhos e tosquias; uma futura sala de cirurgia para a realização de esterilizações; zona para armazenamento de cadáveres; zona de estacionamento e lavagem das viaturas adstritas ao serviço de recolha de animais errantes.

A autarquia procedeu ainda ao melhoramento da rede eléctrica, de telecomunicações, águas e esgotos das instalações existentes naquele espaço.