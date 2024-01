Secretário de Defesa dos EUA está hospitalizado há vários dias

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd J. Austin, está hospitalizado há vários dias, a recuperar de um problema de saúde, mas mantém-se em funções, revelou hoje o gabinete de imprensa do Pentágono.

Em comunicado, o secretário de imprensa, o major-general Patrick Ryder, explicou que o secretário de Defesa "está a recuperar bem e de bom humor" e que está em funções desde sexta-feira, tendo já falado no sábado com o Presidente norte-americano, Joe Biden.

Ryder não adiantou detalhes sobre o que levou à hospitalização de Lloyd J. Austin, nem tão pouco qual a previsão de data em que poderá ter alta.

O jornal The New York Times escreveu no sábado que Lloyd J. Austin foi hospitalizado no dia de Ano Novo e esteve nos cuidados intensivos, por causa de complicações decorrentes de um procedimento médico, mas o Pentágono só informou a Casa Branca dias depois.

No sábado, em comunicado, Lloyd J. Austin, 70 anos, reconheceu que foi sua a decisão de ocultar a informação de que estava internado e fez 'mea culpa', dizendo que "podia ter feito melhor em garantir que o público fosse informado".