Defesa aérea russa abate quatro mísseis na Crimeia

Os sistemas de defesa aérea russos destruíram esta madrugada quatro mísseis ucranianos sobre a região da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014, informou o Ministério da Defesa da Rússia.

"Por volta das 00:30 de Moscovo [21:30 de sexta-feira em Lisboa] foi abortada uma tentativa do regime de Kiev de levar a cabo um ataque terrorista com mísseis contra alvos no território da Rússia", informou o ministério em comunicado.

"Quatro mísseis ucranianos foram intercetados e destruídos sobre a península da Crimeia", acrescentou.

Os ataques ucranianos neste território, controlado pela Rússia há quase uma década, são habituais.

Na sexta-feira, o Ministério da Defesa russo disse ter abatido cerca de 30 drones sobre a península da Crimeia e na quinta-feira foram dez mísseis.

A guerra na Ucrânia, lançada pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022 e justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança do seu país, já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, mas não conheceu avanços significativos nos últimos meses, mantendo-se os dois beligerantes irredutíveis nas posições territoriais e sem abertura para cedências negociais.