Homem detido nos EUA por disparos dentro de um tribunal

Um homem foi hoje detido nos Estados Unidos depois de ter feito disparos no interior do Supremo Tribunal do Colorado, em Denver, sem causar vítimas, mas provocando "grandes danos" no edifício.

As autoridades acreditam que o incidente não está relacionado com a recente decisão daquela instância judicial que determinou que o candidato republicano Donald Trump não pode qualificar-se para uma corrida às eleições presidenciais.

De acordo com a polícia de Denver, o homem, de 44 anos, entrou armado no edifício, ameaçou um segurança, fez vários disparos e terá provocado um incêndio num dos pisos. Mais de uma hora depois, entregou-se à polícia.

O homem será presente a tribunal na quarta-feira.