Várias intoxicações por álcool na madrugada do 1º do Ano

Várias pessoas, essencialmente jovens, deram entrada esta madrugada no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça após terem sofrido intoxicações por álcool na passagem do ano.

Segundo o DIÁRIO apurou, pelo menos cinco raparigas e três rapazes foram assistidos, numa noite onde se registaram alguns excessos essencialmente na baixa da cidade.