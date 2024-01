Liverpool supera Arsenal com ajuda de Diogo Jota e avança na Taça de Inglaterra

O Liverpool venceu hoje o Arsenal por 2-0, em Londres, com a ajuda do internacional português Diogo Jota, e apurou-se para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra em futebol.

No Emirates Stadium, na capital inglesa, 'gunners' e 'reds' dispuseram de várias chances para marcar, com o luso Diogo Jota, lançado em campo no segundo tempo, aos 59 minutos, a cabecear uma bola ao poste, aos 78. Quando o 'nulo' parecia ser o desfecho mais certo, um livre cobrado por Alexander-Arnold, sobre a esquerda, acabou por ser desviado para a baliza 'errada' pelo central polaco Kiwior, que fez, assim, um autogolo, aos 80 minutos. No período de descontos, ainda houve tempo para Diogo Jota fazer o último passe para o tento de Luis Díaz (90+5), numa jogada entre ex-portistas. Nos anfitriões, o luso Cédric Soares viu o desafio do banco de suplentes.

Por seu lado, o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, ficou-se por uma empate a dois golos na receção ao secundário Blackpool, que esteve a vencer por 2-0, com tentos de 'rajada' de Jordan Gabriel (25 minutos) e Albie Morgan (27). A formação comandada pelo técnico luso, que lançou o compatriota Nuno Tavares ao intervalo, ripostou com golos do argentino Nicolás Domínguez, aos 39 minutos, servido pelo compatriota Gonzalo Montiel, e de Morgan Gibbs-White, aos 56, sendo agora obrigado a um jogo de desempate em Blackpool.

O Manchester City, detentor do troféu, também se apurou para a ronda seguinte, após golear o secundário Huddersfield (5-0), enquanto West Ham e Luton vão disputar um segundo jogo para desempatar. Sem Bernardo Silva na ficha de jogo, mas com Rúben Dias no 'onze' e Matheus Nunes a entrar aos 18 minutos, os 'citizens' não tiveram dificuldades para se impor no Estádio Etihad, com Foden (33 minutos) e o argentino Álvarez (37) a deixarem a eliminatória muito bem encaminhada. No segundo tempo, o técnico Pep Guardiola lançou Kevin De Bruyne, que não jogava há quase cinco meses, e o belga assistiu para o quinto golo, do compatriota Doku (74), já depois do autogolo de Ben Jackson (58) e de Foden (65) 'bisar'.

Mais cedo, o West Ham e o Luton empataram nas receções ao Bristol (1-1), do Championship, e ao Bolton, do terceiro escalão, respetivamente, pelo que vão ter de disputar um novo encontro no reduto dos adversários de hoje.