Pedro Calado vai meter Élvio Sousa em tribunal devido às insinuações sobre o LIDL

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, anunciou, esta tarde, através de nota de imprensa, que vai processar judicialmente o líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, “por entender que já se ultrapassou todos os limites do tolerável”, com “insinuações ofensivas à família e ao seu bom nome”, que considera “absolutamente falsas” e que revelam “o carácter ‘rasteirinho’ e vil do personagem”. É a reacção da CMF às declarações prestadas esta manhã pelo dirigente partidário, que acusou Pedro Calado de chumbar dois projectos da cadeia de supermercados LIDL no Funchal e insinuou o favorecimento indirecto da concorrente Intermarché, que é supostamente representado pelo irmão do autarca, Vítor Calado.

Na nota enviada esta tarde à imprensa, o presidente da CMF é peremptório ao negar qualquer tipo de favorecimento: “Não tenho, nem nenhum dos meus familiares tem ligações ou interesses directos ou indirectos a qualquer cadeia de supermercados. E estou tão seguro do que estou a afirmar, que levarei o Sr. Élvio Sousa aos tribunais, para provar e responder pela infâmia das suas insinuações”.

Sobre os processos da LIDL, Pedro Calado refere que “a população sabe muito bem das razões pelas quais a Câmara Municipal do Funchal pediu à cadeia alemã para reformular o projecto para a Praça Severiano Ferraz”. “Não foi a JPP que descobriu. Fomos nós, Câmara do Funchal, que sempre o dissemos, desde o primeiro momento. Caberá agora ao investidor decidir quando e de que forma o irá fazer”, acrescenta.

O presidente da maior autarquia explica que a própria cadeia de supermercados LIDL já deixou claro que “não quer que terceiros, nomeadamente o JPP, saibam do seu posicionamento comercial e, como tal, já pediu ao Tribunal Administrativo do Funchal para que não obriguem a CMF a entregar os documentos do processo”. Calado termina dizendo que a Câmara do Funchal respeitará “qualquer decisão, até porque, como diz a sabedoria popular, quem não deve, nada teme”.