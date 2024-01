Sporting garante defesa central Rafael Pontelo (ex-Leixões) até 2028

O Sporting apresentou hoje o central Rafael Pontelo como reforço da equipa de futebol até 2028, com o brasileiro oriundo do Leixões, da II Liga, a ter uma clausula de rescisão de 45 milhões de euros.

"Estou muito feliz e motivado por fazer parte do Sporting. É, naturalmente, um sonho desde pequeno jogar num clube grande como este. Agradeço a oportunidade e vou trabalhar bem para poder jogar e ajudar a equipa", disse o atleta, de 20 anos, ao site dos leões.

Formado no Ponte Preta, Rafael Pontelo, que tem dupla nacionalidade brasileira e italiana, chegou somente esta época a Portugal, tendo realizado 14 desafios pelo Leixões, "uma passagem curta, mas que correu bem".

Admite que ainda tem muito para evoluir enquanto futebolista, contudo apresenta-se aos adeptos como um "central muito rápido que gosta de jogar com a bola nos pés".

Pontelo, que em 2022 teve uma curta experiência no Valladolid, em Espanha, antes de regressar ao Brasil para os sub-20 do Cruzeiro, assume viver o "auge da carreira ao representar um clube tão grande", esperando poder corresponder às expectativas.

O agora ex-jogador do Leixões elogiou ainda o "grupo muito unido" liderado pelo "rigoroso Rúben Amorim", agradeceu as ajudas dos centrais Coates e Luís Neto e prometeu "garra e determinação" na defesa da equipa.

Cumpridas 15 jornadas do campeonato, o Sporting lidera com 37 pontos, mais um do que o Benfica e três do que o FC Porto.