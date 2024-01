Saúde em várias vertentes em destaque nos jornais

Bom dia. Quatro dos jornais nacionais dão amplo destaque à temática da saúde, cada um na sua vertente. Ora leia.

No Correio da Manhã:

- "Marinha no combate ao trafico. Almirante [Gouveia e Melo] alerta para subornos da droga"

- "70 mil milhões de euros passam por Portugal e Espanha"

- "Milagre no Japão. 379 pessoas resgatadas de avião em chamas"

- "Caos na saúde. Doze blocos de partos com falhas"

- "Avançado do Sporting. Man. United na corrida por Gyokeres"

- "Brasileiro. Benfica quer Marcos Leonardo com desconto"

- "Marinha Grande. Professora castigada por puxão de orelhas"

- "96 mil milhões. Juros aquecem subida de depósitos a prazo"

- "Santarém. Fogo mata idosa de 93 anos em casa"

No Público:

- "Portugal é um dos países onde se morre menos em casa"

- "Sem nova data. Taxa sobre sacos plásticos leves adiada"

- "Marcelo nunca fechou as portas a um Governo com o apoio do Chega"

- "Médio Oriente. Alto-responsável do Hamas morto num ataque em Beirute"

- "Investigação. Como o uso de IA do ChatGPT cria um parceiro de laboratório"

- "Londres. Luke, o jovem de 16 anos que mostra a graúdos como se joga dardos"

- "Exposição no Museu dos Coches. A solidariedade da rainha D. Amélia com órfãos e viúvas do desastre marítimo de 1892"

- "Uma cabana ou um pára-vento. Desvendado abrigo da pré-história em obras para casas de renda acessível em Lisboa"

No Jornal de Notícias:

- "Desfibrilhadores ainda só chegam a 10% das escolas"

- "Aveiro. Capital da Cultura à espera de bater recordes no turismo"

- "Valor pago a famílias de acolhimento atualizado ao fim de 14 anos"

- "Casal gay agredido por dez jovens em Gaia"

- "Reclusos já podem recorrer de decisão em saídas precárias"

- "Sinistralidade. Natal e Ano Novo com mais feridos graves"

- "PS. Peso de Carneiro nas listas equivalente a resultado nas urnas"

- "Vila do Conde. Estacionamento passa a ser cobrado na praia"

- "FC Porto. Academia entrou na agenda eleitoral dos dragões"

No Diário de Notícias:

- "Droga na Europa. Cocaína: a 'avalancha branca' invadiu Portugal"

- "Estudo associa bactéria a Alzheimer precoce. Risco aumenta 25%"

- "Automóveis elétricos consolidam liderança nas vendas dos ligeiros de passageiros"

- "Onde estava há 50 anos? Carlos Fiolhais, físico, professor universitário e ensaísta"

- "Crónica. Paula Cardoso: Eu não sou a vossa P..."

- "PS. José Luís Carneiro quer partido 'unido e pujante' à volta de Pedro Nuno Santos"

- "Saúde. Alívio nas urgências até às eleições à custa das horas extra dos médicos"

- "Cultura. Disney perde direitos de autor de Mickey. E não fica por aqui"

No Negócios:

- "Fortunas da bolsa sobem 2,2 mil milhões em 2023"

- "15 anos depois da primeira mineração - Em Portugal, estão a desligar as máquinas à bitcoin"

- "Código da Construção vai juntar mais de 100 leis num só diploma"

- "Reformas no Estado voltam a subir para máximos desde 2014"

- "Porto de Setúbal entra na rota do exército americano"

- "Sustentabilidade 20|30. Pedro Morão, CEO Warpcom: 'Estamos a trabalhar na cibersegurança do mundo quântico'"

No Jornal Económico:

- "2024 será ano de desaceleração na subida dos preços das casas"

- "Governo comprou ações dos CTT sem luz verde da UTAM"

- "Nádia Calviño: a super-ministra espanhola que vai dirigir o Banco Europeu de Investimento"

- "Matoaka cria 'standvirtual' para venda de microempresas"

- "Bitcoin volta aos preços de abril de 2022"

- "'Os Bancos Verdes devem educar os mercados onde atuam', Ricardo Nogueira, Green Climate Fund, em Washington"

No O Jogo:

- "Pepe volta ao eixo da defesa do FC Porto na deslocação ao Bessa. Regressa o talismã"

- "Parte para a Taça Asiática como o mais utilizado do plantel portista em 2023. Taremi espremido até ao fim"

- "Morreu Alberto Festa, o dragão 'magriço'"

- "Benfica. Negociação pelo avançado do Santos deve fixar-se nos 18 MEuro. Leonardo muito perto da Luz"

- "Sporting. Central oficializado numa altura em que Inácio e Diomande são cobiçados. Rafael abre mercado de Alvalade"

- "Castigo na CAN liberta Geny para defrontar Estoril"

- "Minho. Jogadores de Braga e Vitória recordam o dérbi: 'Podemos perder todos os jogos, menos esse'"

No Record:

- "Marcos Leonardo no Benfica. Águia foi ao Brasil buscar jovem avançado"

- "Sporting. Rafael oficial até 2028: 'Sou rápido e gosto de ter a bola no pé'"

- "FC Porto. Zaidu afasta-se de polémicas à partida para a CAN: 'Paulinho é meu amigo'"

- "Futebol feminino. Entrevista. Cloé Lacasse: 'A Kika vai ter um futuro brilhante'"

E no A Bola:

- "'Sporting deu-me tudo', Coates em grande entrevista"

- "Marcos Leonardo, Benfica fecha avançado no Brasil"

- "Benfica. Encarnados trocam camisolas e valores com o Santos"

- "FC Porto. Euro45 milhões de investimento em risco"

- "Andebol. Rui Silva. Capitão da seleção antevê Europeu: 'Mais uma vez, vamos tentar fazer história'"

- "Brasil. Treinadores portugueses são tendência a manter"

- "Espanha. 'Fui vítima de assédio constante após beijo não consentido', Jenni Hermoso"