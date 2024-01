'Golão' do vimaranense João Mendes nos descontos 'empata' Sporting de Braga

O Sporting de Braga falhou hoje o 'assalto' ao terceiro lugar da I Liga de futebol, ao empatar a um golo na receção ao Vitória de Guimarães, que marcou no final dos descontos, em encontro da 16.ª jornada.

O médio brasileiro Vítor Carvalho apontou, aos 53 minutos, o golo dos 'arsenalistas', mas, aos 90+8, João Mendes restabeleceu a igualdade, com um monumental pontapé de fora da área.

A formação de Artur Jorge, quarta colocada, passou a somar 33 pontos, mantendo-se a dois do FC Porto (1-1 no Bessa), terceiro, enquanto a equipa liderada por Álvaro Pacheco pontuou pela quinta ronda seguida e conta 30, no quinto posto.