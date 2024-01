Pelo menos dois mortos e 14 feridos numa explosão em bairro de Cabul

Pelo menos duas pessoas morreram e outras 14 ficaram ontem feridas após a explosão de uma bomba num miniautocarro num bairro ocidental da capital afegã, Cabul, habitado pela minoria xiita hazara, informaram agências internacionais de notícias.

De acordo com uma publicação do porta-voz da polícia da capital afegã, Khalid Zadran, nas redes sociais, citada pela agência espanhola Efe, o incidente ocorreu pelas 18:30 horas locais (14:00 GMT), no bairro Dasht-e-Barchi.

A bomba foi colocada num miniautocarro.

"Infelizmente, dois civis foram mortos e outros 14 ficaram feridos. Os feridos foram levados para um hospital", escreveu Zadran nas redes sociais, acrescentando que as forças de segurança iniciaram uma investigação.

O atentado ainda não foi reivindicado.

Em novembro passado, pelo menos sete pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas na sequência da detonação de um engenho explosivo num autocarro no mesmo bairro de Cabul, frequentemente alvo de atentados e habitado principalmente por membros da minoria xiita Hazara.

Há um ano, um atentado suicida contra um centro educativo hazara em Dasht-e-Barchi matou 43 pessoas e feriu 83, na sua maioria raparigas e mulheres jovens.

Em maio de 2021, um ataque a uma escola para raparigas no mesmo local causou pelo menos 110 mortos, na sua maioria raparigas, e 290 feridos.

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou no passado numerosos atentados no Afeganistão contra a minoria xiita Hazara, que considera apóstata.