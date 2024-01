PSD destaca valorização salarial dos trabalhadores do turismo e o seu papel no sucesso do sector

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira realizou, esta manhã, uma iniciativa para "enaltecer os indicadores positivos do turismo na Madeira e a significativa valorização salarial dos trabalhadores deste sector".

O porta-voz desta ação, Bruno Melim, sublinhou a evolução positiva e o seu impacto na economia regional, que "resultou numa melhoria substancial das condições de vida dos profissionais envolvidos".

"O ano de 2023 foi particularmente feliz no que diz respeito aos indicadores do turismo. Tivemos mais de 10,2 milhões de dormidas, o que permitiu que, em Outubro desse mesmo ano, soubéssemos que esse ia ser o melhor ano de sempre - quer no número líquido de dormidas, quer no número líquido de proveitos, quer naquele que é o rendimento ao fim do ano, daquele que é um dos setores mais pujantes da nossa economia", destacou o deputado.

Este sucesso, observou, impulsionou a celebração de um acordo colectivo de trabalho entre a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) e os trabalhadores do sector, nomeadamente os representantes do Sindicato de Hotelaria e similares. Segundo o parlamentar, este acordo "permitiu que, neste ano de 2024, houvesse um crescimento dos rendimentos das famílias ligadas ao setor do turismo em 6.5%, mais um conjunto de regalias no que diz respeito às diuturnidades e à antiguidade desses mesmos trabalhadores".

"Este desenvolvimento positivo reflecte duas ideias fundamentais", constata o jovem deputado. Numa primeira fase, "o crescimento do turismo [que] tem sido um crescimento consolidado e sustentado em 10% ao longo dos três anos, o que permite com que haja [uma] redistribuição na economia".

Por outro lado, nota que se "há mais proveito, vem mais gente, mais gente paga mais para estar na Madeira, e isso repercute-se na vida daqueles que trabalham no turismo, que têm as suas condições salariais melhoradas".

Bruno Melim recorda, inclusive que esta iniciativa, levada a cabo entre a ACIF e o Sindicato dos trabalhadores do sector, foi alvo de "fortes elogios por parte da Associação Nacional de Turismo", como "um bom exemplo daquilo que não se faz no país, (...) em que um sector, que também cresceu a nível nacional, não tem esta repercussão na melhoria das condições de vida dos trabalhadores".

O Grupo Parlamentar do PSD destaca, assim, "o sucesso do turismo na Madeira como um motor económico e social, que contribui para o desenvolvimento contínuo da Região e enaltece os seus recursos humanos, pilar basilar de todo este sucesso".