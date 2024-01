"Temos de assegurar sempre" equilíbrio entre turismo e residentes

O secretário de Estado do Turismo realçou hoje a necessidade de assegurar o equilíbrio entre o desenvolvimento do setor e os residentes e defendeu que só os destinos sustentáveis e que mantenham autenticidade é que vão liderar no futuro.

"Temos de assegurar sempre um equilíbrio entre o desenvolvimento do turismo e aquilo que é o ADN do turismo, que são os residentes", defendeu o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, em declarações aos jornalistas à margem da apresentação da Campanha de Ano Novo do Turismo de Portugal, centrada na sustentabilidade.

Segundo o governante, 2023 foi o melhor ano de sempre para o setor em Portugal, com mais de 30 milhões de hóspedes, 77 milhões de dormidas e receitas na ordem dos 25.000 milhões de euros.

Questionado sobre o contributo do Alojamento Local (AL) para aqueles resultados, Nuno Fazenda realçou que se trata de um setor que "teve um papel muito importante na regeneração das cidades", e "continua a ter no presente".

Quanto a eventuais estudos de capacidade de carga dos territórios, Nuno Fazenda disse que "assim que seja suscitada essa necessidade" por um determinado local, será feito um trabalho conjunto com as entidades locais, para que possa ser avaliado o excesso de carga turística.

"Só quem tiver no seu modo de estratégia a autenticidade e a sustentabilidade é que conseguirá liderar o turismo do futuro", ressalvou o secretário de Estado.

Para um turismo mais sustentável, concretizou, é necessário "continuar a preservar e valorizar o território", apoiar as empresas na transição energética, melhorar os salários dos trabalhadores e ter boas práticas ambientais.