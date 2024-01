O deputado do CHEGA, Celestino Sebastião, considerou que a “habitação é um dos grandes dramas dos nossos tempos”. O parlamentar lamentou que as famílias não consigam com os rendimentos disponíveis assegurar uma vida digna.

O parlamentar considerou que as medidas do Governo Regional não respondem às necessidades das famílias e pediu respostas mais efectivas para a resolução dos problemas. Os trabalhadores “não conseguem manter as suas casas”.