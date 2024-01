Presidente de socialistas europeus agradece a Costa "papel crucial" na UE

O presidente do Partido Socialista Europeu agradeceu hoje a António Costa pelo "papel crucial" que desempenhou na implementação de políticas sociais a nível da União Europeia e antecipou que "não será fácil" suceder-lhe.

Num discurso na abertura do segundo dia do 24.º do Congresso Nacional do PS, em Lisboa, Stefan Löfven expressou a sua "profunda gratidão" ao seu "querido amigo" António Costa, que, como secretário-geral do PS desde 2014 e primeiro-ministro português desde novembro de 2015 "trabalhou incansavelmente para o benefício de todos os cidadãos, aqui em Portugal, mas também por toda a Europa".

"O António é um líder a que não será fácil suceder, mas tenho confiança de que Pedro Nuno Santos será capaz de continuar este trabalho por mais solidariedade, justiça e sustentabilidade", afirmou.

Para o também ex-primeiro-ministro sueco, durante a liderança de António Costa, Portugal "virou o curso de uma década de austeridade" e "está a agora a liderar pelo exemplo, implementando reformas sociais robustas e promovendo um crescimento económico constante".

Löfven sublinhou em particular que, em Portugal, "a taxa de desemprego desceu, os salários aumentaram" e foram implementadas medidas "para habitação acessível e para ajudar as famílias a fazer face à inflação".

"Portugal destaca-se entre os parceiros europeus por investir fortemente em creches públicas. Políticas sociais como esta são cruciais para construir uma sociedade mais resiliente e igualitária, agora e no futuro", disse.

A nível europeu, o presidente do Partido Socialista Europeu (PES) sustentou que Portugal "é verdadeiramente pioneiro" e liderou a "luta comum por uma Europa social".

"António Costa desempenhou um papel crucial ao colocar novamente os temas sociais na agenda europeia", destacou, dando o exemplo da convocação da Cimeira Social do Porto, em 2021, organizada durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

Agradecendo aos socialistas portugueses por terem "liderado o caminho", Löfven assegurou que o PES vai "continuar essa luta" e abordou as eleições legislativas de 10 março para antecipar que o PS não terá "uma vitória fácil".

Mas "não temos escolha: a importância de vencer as próximas eleições não pode ser subestimada. Podem contar com o apoio do PES", disse, acrescentando que, também nas eleições europeias de junho, é necessário garantir que os socialistas "derrotam a extrema-direita".

Dirigindo-se a Pedro Nuno Santos, Löfven desejou-lhe "sucesso como novo secretário-geral do PS" e disse esperar "uma forte cooperação no esforço comum para uma União Europeia construída na solidariedade".