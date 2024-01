Embaixador português em Madrid destaca zonas transfronteiriças nas relações bilaterais

O embaixador português em Madrid, João Mira Gomes, distinguido com o prémio diplomata económico do ano, destacou hoje a necessidade de estimular as zonas transfronteiriças, uma área importante de cooperação entre Portugal e Espanha.

"É um reconhecimento do trabalho que nós vamos desenvolvendo, não só ao longo do último ano, mas do trabalho que vamos desenvolvendo nos postos por onde vamos passando, e também uma certa forma de abordagem de diplomacia económica", disse à Lusa o embaixador, que recebeu o prémio, atribuído pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), durante o Seminário Diplomático, que termina hoje em Lisboa.

Mira Gomes defendeu que "a diplomacia económica tem uma vertente muito importante de apoio aos negócios às empresas", mas, sublinhou, "tem que ser mais vasta".

"O que nós estamos a fazer em concreto é a promoção da marca Portugal e as empresas só podem ter sucesso se tiverem como substrato uma marca Portugal forte, reconhecida dinâmica, inovadora", referiu.

Sobre a relação bilateral entre Lisboa e Madrid, o diplomata destacou "a realidade transfronteiriça" como "uma parte muito importante".

"Temos um desafio enorme, que partilhamos com Espanha, de não ter população suficiente na área da raia e, para atrair pessoas, nós temos que ter atividade económica, temos que criar condições de vida", comentou.

Para Mira Gomes, "tem que ser atrativo as pessoas irem viver para lá, tem que ter toda a parte da agenda digital disponível, tem que ter boas escolas, bons hospitais, bons centros de saúde e, para além disso, têm que criar atividade económica".

"Esse é um desafio que nós temos em comum, daí termos agendas também muito interessantes na área, não só da economia, mas também na área do turismo, na área da cultura, para darmos uma nova vida, uma nova dinâmica às áreas transfronteiriças", apontou

O embaixador destacou ainda o papel das pequenas e médias empresas (PME) no relacionamento entre os dois vizinhos da Península Ibérica, mas também dos grandes grupos económicos em áreas estratégicas para os dois países, nomeadamente energia, agroalimentar, banca e finanças, ambiente e setor automóvel.

Nos próximos anos, a aposta na ferrovia "é fundamental" para o desenvolvimento das "trocas económicas entre Portugal e Espanha" e, sobretudo, para o reforço do "papel conjunto dos dois países como um 'hub' logístico dentro da Europa e olhando para fora da Europa".

O prémio Francisco de Melo e Torres, atribuído pela CCIP, distingue anualmente o chefe de missão diplomática que mais se destacou pelos resultados no apoio à internacionalização das empresas portuguesas e na promoção da imagem de Portugal.

Espanha mantém-se como principal parceiro económico de Portugal, sendo que, em 2022, 26% das exportações nacionais tiveram como destino este país e 32% das importações tiveram origem em Espanha.

Segundo a CCIP, a atividade de Mira Gomes tem-se centrado na promoção das empresas portuguesas e da imagem de Portugal no mercado espanhol em articulação com as duas câmaras de comércio, em Lisboa e Madrid.

"Nesse sentido, tem promovido várias iniciativas descentralizadas em colaboração com associações empresariais em diversas comunidades autónomas no país vizinho. Por outro lado, também tem prestado uma atenção particular à dimensão transfronteiriça através do envolvimento de PME e associando as vertentes turismo e cultura", refere a câmara de comércio, justificando a atribuição do prémio, atribuído desse 2013.