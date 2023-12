PSD destaca investimento regional na preservação do património histórico

O Grupo Parlamentar do PSD visitou, hoje, a Fortaleza de São Tiago, no Funchal. Uma iniciativa que teve como objectivo "conhecer e enaltecer o trabalho desenvolvido no património regional, fruto da aposta contínua do Governo Regional na preservação da cultura e da história madeirense".

Adolfo Brazão, porta-voz da iniciativa, ressalvou que "a Região Autónoma da Madeira possui uma quantidade significativa de imóveis que fazem parte do seu património cultural e histórico".

Segundo o deputado, "é muito bom ver este interesse que o Governo tem na recuperação do seu património imobiliário, que é muito considerável, e que, com este Governo Regional, tem sido recuperado".

O social-democrata constata que este esforço de preservação por parte do executivo regional "é abrangente e envolve esforços distintos", apontando como exemplo a obra de recuperação da Fortaleza de São Tiago, "que inclui serviços de conservação e restauro, de aquisição de bens para musealização, de organização do acervo do Museu, de desenvolvimento de plano de medidas de autoprotecção, assim como um projecto de arquitectura e empreitada de conservação e restauro das cantarias do Forte", destacou, relevando ainda o investimento no futuro Museu de Arqueologia da Madeira, que será instalado naquele imóvel.

"Essa é uma das obras que o Governo Regional está a levar a cabo e é uma das coisas que viemos aqui ver: não só as obras de recuperação, mas também as perspectivas que nos são dadas do que será esse Museu de arqueologia", vincou, recordando que a Fortaleza de São Tiago, "depois do Mercado dos Lavradores, é o segundo local mais visitado na cidade do Funchal, chegando a ter, consoante a época, mais de mil visitas mensais".

O deputado relembra ainda que "o próximo Orçamento Regional contempla verbas para a conclusão ou continuação destes projectos que estão em andamento, demonstrando o compromisso do Governo Regional em recuperar e conservar o seu património". "Estes investimentos estão planeados de forma abrangente, incluindo a remodelação da Quinta das Cruzes, recuperação da Capela da Nazaré, obras na Igreja do Colégio, na torre da Sé do Funchal, entre outros", complementa.