Madeira Sempre!

No dia 7 de dezembro de 2023, o Presidente da República decretou, nos termos do artigo 195.º, n.º 1, alínea b), da Constituição, a demissão do Governo, por efeito da aceitação do pedido de demissão apresentado pelo Primeiro-Ministro, António Costa, colocando fim a quase oito anos de mandato.

A herança que o Partido Socialista nos deixa desse período de tempo, é um verdadeiro desastre para o País.

Pode parecer coincidência, mas António Guterres, José Sócrates e António Costa, três primeiros-ministros do PS, têm uma história semelhante e deixam-nos um mesmo legado: um País no pântano!.

Nos últimos 18 anos, 14 deles (77,8% do total) foram governados pelo PS, como tal não vale a pena escamotear, são os socialistas os responsáveis pelo empobrecimento material e moral de Portugal neste século.

Hoje estamos mais pobres e na cauda da Europa; a economia está anémica; a saúde colapsou; a educação está arruinada; o acesso à habitação mergulhado numa crise sem precedentes, e as perspetivas de futuro são menores, e tudo devido às políticas erradas do PS, a casos e casinhos, muitos deles impregnados pelo abuso de poder e pela prevaricação das normas de transparência de um Estado de direito democrático.

Os governos socialistas e o socialismo tentacular, aliados da extrema-esquerda caviar e comunista, confirmaram ser incapazes de governar e de resolver os problemas de Portugal.

Para dar seguimento ao empobrecimento, ao encapotado politicamente correto e à insuportável beatice da cultura woke, os socialistas escolheram Pedro Nuno Santos - o “filho pródigo” de António Costa.

Sabem quem é?

É aquele que decide, depois não se lembra, e mais tarde vai ao Whatsapp e, afinal, vê que decidiu (mal) e… não sabia.

Perante este doloroso cenário e face à teimosia de alguns em querer perpetuar o País amarrado ao socialismo e à pobreza, o líder nacional do PSD e candidato a Primeiro-Ministro, Dr. Luís Montenegro, tem uma nova ambição para Portugal.

Governar com elevada exigência ética, com coragem reformista e com forte consciência social no combate à pobreza, esta – pobreza - criada pelo PS.

Reeditou a AD (Aliança Democrática) não olhando para o passado, mas focando-se no futuro com os princípios subjacentes à governação de Sá Carneiro, que hoje nos fazem tanta falta.

Acreditando nesta nova ambição, decidi aceitar o honroso convite que me foi feito pelo Presidente do PSD-Madeira, Dr. Miguel Albuquerque, para ser candidato, pelo Círculo Eleitoral da Madeira, nas Eleições Legislativas do próximo dia 10 de março.

Nos últimos 10 anos e alguns meses, foquei a minha ação política em prol do meu concelho - Câmara de Lobos. No futuro próximo bater-me-ei pela Terra que me viu nascer - a Madeira!

Nesse âmbito, assumo o compromisso de me dedicar ao interesse público e ao bem-estar da Nação como um todo; de agir de forma ética; de colocar as reivindicações dos madeirenses e dos porto-santenses acima de quaisquer outros interesses; e de defender, entre outras temáticas, o aprofundamento da autonomia da nossa Região.

Hoje, como sempre, MADEIRA (em) PRIMEIRO!