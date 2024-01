Pedro Nuno vai ser o primeiro primeiro-ministro nascido após 25 de Abril

O ex-secretário-geral do PS, António Costa, afirmou hoje que Pedro Nuno Santos vai ser o "primeiro primeiro-ministro nascido" depois do 25 de Abril, num discurso em que considerou que "nunca mais os muros voltarão a existir dentro da esquerda portuguesa".

"O Pedro Nuno é o primeiro secretário-geral do PS que nasceu depois da fundação do PS. O Pedro Nuno vai ser o primeiro primeiro-ministro que nasceu depois da revolução de Abril [de 1974]", considerou.

Na abertura do seu discurso no 24.º Congresso Nacional do PS, que começa hoje, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), António Costa saudou o novo secretário-geral Pedro Nuno Santos e desejou-lhe "do fundo do coração todas as felicidades do mundo".

"As maiores felicidades, políticas mas também as maiores felicidades pessoais. Você merece Pedro Nuno. Força, vamos em frente, vamos ganhar as próximas eleições", disse, dirigindo-se ao socialista.

O também primeiro-ministro demissionário considerou que o partido "demonstra a sua vitalidade", destacando que no ano em que o PS celebrou os 50 anos de existência "passa o testemunho a uma nova geração".

Costa recuou ainda aos tempos da "Geringonça", dizendo que "o PS que em 2015 assinou os acordos com o PCP, o PEV e o BE foi o mesmo PS que nas ruas se bateu em 1975 para garantir a liberdade e a democracia e combater a deriva totalitária da revolução"

"E derrubámos esses muros e não deixaremos voltar a erguer esses muros. Porque o que nós criámos foi um novo padrão de governabilidade do nosso país, uma nova oportunidade de governação à esquerda e essa oportunidade provou bem e é por isso que nunca mais os muros voltarão a existir dentro da esquerda portuguesa", defendeu.