Pedro Nuno Santos convicto de que relação com Marcelo vai ser óptima

O novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, antecipou hoje que o seu relacionamento com o Presidente da República "vai ser ótimo" e afirmou que António Costa lhe deixa um legado com "muitos resultados".

Em declarações aos jornalistas a saída do 24.º Congresso Nacional do PS, em Lisboa, Pedro Nuno Santos foi questionado sobre como será o seu relacionamento com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Vai ser ótimo. Tenho muito respeito pelo senhor Presidente da República, tenho uma boa relação com o Presidente da República", respondeu o líder do PS, que rejeitou que a sua relação com Marcelo Rebelo de Sousa não tenha começado bem.

Respondendo a uma jornalista que afirmou que foi Marcelo Rebelo de Sousa que quis a sua demissão em dezembro de 2022, Pedro Nuno Santos disse: "Queria? Nunca me disse isso. Não sabia, eu gosto muito do senhor Presidente da República".

Nestas declarações, Pedro Nuno Santos afirmou que o dia de hoje "é emocionante" a nível pessoal e admitiu ter ficado emocionado com o discurso de António Costa na abertura do congresso, em que lhe desejou "do fundo do coração todas as felicidades do mundo".

"Foi um belíssimo discurso do primeiro-ministro, para todos nós", disse.

Já questionado se Costa lhe deixa um legado pesado, Pedro Nuno Santos respondeu: "Não, resultados, muitos resultados, resultados muito positivos".

"E ainda com muita coisa para fazer, problemas por resolver", disse.

Relativamente ao futuro político de António Costa, Pedro Nuno Santos pediu calma, e rejeitou comentar se conta com o primeiro-ministro para as eleições europeias, referindo que ainda só se está nas legislativas.